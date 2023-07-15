Что происходит после ввода войск России на Украину. День 507-й

Президент Южной Кореи прибыл с необъявленным визитом на Украину. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что собирается взять Крым и наносить удары по российской территории без оглядки на мнение Запада. США до сих пор не дали добро на обучение украинских пилотов на самолетах F-16. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:25. Европейская промышленная ассоциация European Aluminium призвала Евросоюз не вводить санкции в отношении «Русала», пишет агентство Reuters. При этом ассоциация поддержит ограничения в отношении российского алюминия в целом, сообщает Reuters.

11:20. Американские чиновники и военные аналитики ожидают, что кассетные боеприпасы, накануне полученные Украиной, не сразу помогут украинским военным в контрнастпулении на востоке страны. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков и чиновников.

11:08. Нефтесервисная Schlumberger объявила об очередном этапе сокращения бизнеса в России. Компания прекратила поставки продукции и технологий «в ответ на продолжающееся расширение международных санкций», говорится в пресс-релизе.

11:06. Поставкам ракет Storm Shadow и Brimstone на Украину угрожает остановка из-за забастовки на складе оборонного оборудования и поддержки в Бейте в Шотландии. Вчера, 14 июля, более 50 ключевых работников склада объявили забастовку из-за размера заработной платы. Об этом сообщила британская газета Mirror со ссылкой на источники.

11:06. Странам НАТО «нужно быть сильными» и принять Украину в альянс как можно быстрее и без условий, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он настаивает, что странам альянса нужно было принять во внимание жертвы Украины и «дать соразмерный ответ».

11:06. Государственная команда Украины по реагированию на чрезвычайные ситуации в области компьютеров CERT-UA сообщила, что получающие доступ в интернет через терминалы Starlink компьютеры находятся в повышенной группе риска кибератак.

11:05. Итало-российская торговая палата хочет создать систему, которая позволит российским компаниям покупать итальянские товары, разрешенные для ввоза в РФ, сообщил глава ИРТП Фердинандо Пелаццо. Эта система будет предполагать оплату в рублях, на ее согласование он отвел несколько месяцев.

11:05. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл с необъявленным визитом на Украину, сообщает «Рёнхап». Это первая поездка Юн Сок Ёля в страну с момента избрания в 2022 году.

11:05. «Энергоатом» ведет переговоры о покупке у Болгарии двух ядерных реакторов российского производства. В компании заявили, что не намерены запрашивать разрешения у страны—производителя реакторов и не будут подписывать никакие документы с РФ.

11:04. Кандидат на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди-младший раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за призыв 3 тыс. резервистов. По его мнению, это подготовка к наземной войне с Россией. Экс-президент Дональд Трамп ранее назвал указ господина Байдена подготовкой к третьей мировой войне.

11:04. Запрос ряда стран на получение разрешения обучению украинских военных управлению F-16 «еще рассматривается», сообщил представитель Пентагона Гаррон Гарн. По информации источников Politico, старт обучения может быть дан в октябре в Румынии, пока же, как утверждают европейские и американские чиновники, почти дюжина стран Европы ожидают одобрения Вашингтона.

11:04. Президент ЮАР Сирил Рамафоса напрямую обсуждает с президентом РФ Владимиром Путиным проблему вокруг Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест последнего. Об этом представитель вице-президента ЮАР Пола Машатиле сообщил Financial Times. Детали таких переговоров не приводятся.

11:03. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил о желании взять под контроль Крым. Он сказал об этом в интервью The Washington Post. Как отмечает газета, некоторые западные чиновники в частном порядке беспокоятся за то, какой будет реакция президента РФ Владимира Путина, если украинские войска достигнут Крыма. Кроме того, господин Залужный также негативно высказался насчет поставленных Западом условий не применять их оружие для ударов по территории России. «Если наши партнеры боятся применения их оружия, мы будем убивать своим. Но только столько, сколько необходимо»,— добавил он.