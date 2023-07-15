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Коммерсантъ FM
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Админа «Кремлевской прачки» арестовали на два месяца по делу о вымогательстве

Тверской райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте администратора Telegram-каналов «Силовики», «Кремлевская прачка» и Brief Михаила Полякова. Он арестован до 13 сентября. Решение по его помощнику Александру Санину суд пока не принял. Их подозревают в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ). По данным суда, господин Поляков сейчас работает замглавы АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи».

Михаил Поляков и Александр Санин были задержаны вчера, 14 июля. По версии следствия, фигуранты вымогали 40 млн руб. у руководства IT-компании «Ланит». «С 2020 по 2023 гг. Поляков получил крупную денежную сумму от группы IT-компаний за не публикацию сведений (так называемый "блок на негатив"), которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам АО»,— сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram.

Фигуранты, по некоторым данным, вину не признали.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) нерегулярно проводился с 1947 года. Впервые он прошел в Праге. Последний, 19-й по счету фестиваль прошел в октябре 2017 года в Сочи. В 2024 году, согласно указу президента Владимира Путина, должен пройти в Сочи с 20 февраля по 10 марта.

Михаил Поляков — в прошлом полковник ФСБ. Службу он проходил в подразделении по защите конституционного строя (так называемой двойке) УФСБ по Москве и области. Brief сообщал, что в его команде «не было и нет человека с таким именем», канал «Силовики» тоже утверждает, что такого администратора у них не было.

Лаура Кеффер

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