СМИ: в Москве задержан администратор Telegram-канала «Кремлевская прачка» Поляков

Бывший полковник ФСБ и администратор Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаил Поляков задержан, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Telegram-канал «112» сообщил, что господин Поляков был администратором каналов «Кремлевская прачка», «Силовики» и Brief, «Нарративы» — что он администрировал еще и «Незыгаря». По данным источника Telegram-канала Baza, господина Полякова корректнее было бы назвать человеком, который имел отношение к управлению каналов «Кремлевская прачка» и «Незыгарь».

По предварительным данным, господина Полякова подозревают в вымогательстве у влиятельных политиков и бизнесменов. Задержанного утром в своей квартире администратора доставили в Главное следственное управление Главного управления МВД по Москве. Предъявлены ли Михаилу Полякову обвинения — неизвестно. Последний пост «Кремлевской прачки» был размещен в четверг вечером, отмечает РБК. Как пишет Baza, сейчас господин Поляков находится на допросе, его процессуальный статус неизвестен.

Brief сообщил, что в его команде «не было и нет человека с таким именем», канал «Силовики» тоже утверждает, что такого администратора у них не было.

Мария Федотова