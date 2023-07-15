Лавров обсудил с главой МИД Таиланда использование карт «Мир»

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем обсудил возможность использования карт платежной системы «Мир» на территории королевства. Также Россия намерена расширить присутствие в странах Юго-Восточной Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы обсуждали с главой МИД (Таиланда.— "Ъ") возможность использования карт "Мир"»,— рассказал господин Лавров на открытии генконсульства России в Пхукете (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что Россия планирует открыть новые дипломатические представительства в странах Юго-Восточной Азии. «В наших планах открытие представительств в других дружественных нам странах»,— уточнил Сергей Лавров.

Российский министр с 12 по 14 июля был с визитом в Джакарте. Господин Лавров принял участие в министерских мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также провел несколько двусторонних встреч и трехсторонние переговоры в формате РИК-2 (Россия—Индонезия—Китай).

Подробнее о поездке — в материале «Ъ» «Россия и США погрузились в АСЕАН».

Лаура Кеффер