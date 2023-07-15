Лавров проводит переговоры с главой МИД Таиланда

Глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры с заместителем премьер-министра и главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Переговоры сначала пройдут в узком составе, после чего продолжатся в расширенном формате. О каких-либо подробностях переговоров не сообщалось.

После встречи Сергей Лавров примет участие в церемонии открытия российского генконсульства в Пхукете комплексе Royal Phuket Marina.

Сергей Лавров с 12 по 14 июля находился с визитом в Джакарте, столице Индонезии. Господин Лавров участвовал в министерских мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также провел несколько двусторонних встреч и трехсторонние переговоры в формате РИК-2 (Россия — Индонезия — Китай).

Подробнее о поездке господина Лаврова — в материале «Ъ» «Россия и США погрузились в АСЕАН».

Олеся Павленко