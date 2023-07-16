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Коммерсантъ FM
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«Дружественные» депозиты

Какую доходность дают вклады в экзотических валютах

«Дружественные» валюты медленно, но уверенно замещают «токсичные» валюты во вкладах физических лиц. Помимо юаня, пользующегося наибольшем спросом со стороны клиентов банков, кредитные организации предлагают депозиты и в более экзотических валютах. В частности, растет интерес к дирхаму Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), одной из привлекательных особенностей которого является привязка курса к американскому доллару. Появились у банков и депозиты в индийских рупиях и казахстанских тенге, однако спрос на эти инструменты остается точечным.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сброс токсичности

По данным Банка России, по состоянию на 1 июня доля «токсичных» валют, прежде всего долларов и евро, в валютных вкладах физических лиц в российских банках сократилась до 86,6%. В денежном выражении это около 3,25 трлн руб. ($40,1 млрд). Это меньше, чем год назад, в 1,4 раза. За тот же период объем средств в «нетоксичных» валютах вырос почти в 20 раз, до 500 млрд руб. (эквивалент 44 млрд юаней, CNY).

Безусловно, юань занимает лидирующие позиции среди «дружественных» валют во вкладах, в том числе на фоне растущего товарооборота с Китаем.

Однако российские банки предлагают клиентам открыть счета и депозиты и в других «дружественных» валютах, обладающих своими особенностями. «В целом с января этого года портфель вкладов в "дружественных" валютах увеличился на 50%»,— отметили в Сбербанке.

Доллару на замену

Среди «дружественных» валют выделяются также дирхамы ОАЭ. Вклады в этой валюте в настоящее время открывают Сбербанк, Кредит Европа банк и Металлинвестбанк. Эта денежная единица имеет ряд преимуществ, прежде всего это привязка к курсу доллара США.

«Дирхам потенциально можно использовать как защитный актив, вклад в этой валюте вполне можно рассматривать как альтернативу вкладу в долларах США»,— поясняет старший вице-президент Металлинвестбанка Светлана Крошкина.

Пока самые длинные вклады открывают сроком на один год. По таким депозитам установлена и самая высокая ставка: в Металлинвестбанке — 2,1%, в Кредит Европа банке — 3%, в Сбербанке — 3,04% (с учетом капитализации процентов, которые начисляются ежемесячно). При этом Сбербанк сохраняет такие условия по вкладу при открытии депозита по 31 июля. Со следующего месяца ставка возвращается к прежнему значению 2,02%.

На более короткие сроки банки принимают вклады по менее высокой ставке. В частности, ставка при размещении средств на три месяца в Металлинвестбанке составит 1,35% годовых, в Кредит Европа банке и Сбербанке — 2,25% годовых. При этом в Сбербанке и Кредит Европа банке минимальная сумма вклада составляет 5 тыс. AED (более 120 тыс. руб.), тогда как в Металлинвестбанке сумма меньше — от 2 тыс. дирхамов (менее 50 тыс. руб.). «На текущий момент самые популярные сроки по данному вкладу в банке — это классические шесть месяцев и один год»,— отмечает госпожа Крошкина.

При этом в Металлинвестбанке вклад можно открыть только безналичным путем, тогда как в Сбербанке и Кредит Европа банке — как в мобильном приложении, так и в отделениях банков (для Сбербанка — в отделениях, которые работают с дирхамами). «По 31 июля включительно по вкладу будет доступен льготный курс конверсии из рублей и долларов»,— отметили в Сбербанке. Так, спрэд между покупкой и продажей дирхамов за рубли в банке составляет всего 2,5%, тогда как для долларов он превышает 6%. При этом в отделениях Сбербанка принимают и наличные дирхамы, но снять со счета наличными можно только рубли.

Мягкая экзотика

Вклады в индийских рупиях — пока единичные предложения. Эта валюта не является свободно конвертируемой. Депозит в рупиях под 3% годовых предлагает Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ). Минимальный взнос — 100 тыс. INR (около 110 тыс. руб.), срок вклада — один и три месяца. Выплата процентов по депозиту производится на текущий счет ежемесячно или в конце срока — по выбору клиента. Дополнительные операции по вкладу не предусмотрены. Открытие доступно как в офисах ПСКБ, так и дистанционно.

Банки отказываются от вкладов в долларах и евро

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает клиентам вклады в казахстанских тенге. Ставка составляет 0,1% годовых. Минимальная сумма взноса — 400 тыс. тенге (около 82 тыс. руб.), открыть депозит можно сроком на три или шесть месяцев. Оформление вклада доступно в офисах банка. Средства во вклад вносятся перечислением со счета в банке в тенге или российских рублях. «На текущий момент вклады в тенге остаются нишевым продуктом. Динамика спроса на них не показывает явного роста или снижения»,— отмечает управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР Евгений Вяткин.

Влад Срочный

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