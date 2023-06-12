Вклады с китайской спецификой

Иметь вклады в юанях постепенно входит в привычку у российских граждан. И все больше банков не только предлагают такие инструменты, но и начинают конкурировать за клиентов с помощью ставок. К началу лета по трехлетним депозитам ставки в ряде банков уже заметно превысили уровень 3% годовых и при определенных условиях приближаются к 4% годовых. Впрочем, участники рынка ждут стабилизации ставок на нынешних уровнях. Хотя некоторые банки могут улучшать свои предложения, чтобы соответствовать запросам клиентов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Юань попал под спрос

Крупнейшие банки в последнее время продолжили поднимать ставки по депозитам в юанях (CNY). «За прошедшие несколько недель доходность по вкладам в юанях увеличили крупные игроки»,— констатируют в ВТБ. В мае это сделали Сбербанк, МКБ, банк «Санкт-Петербург», ВБРР, в начале июня — ВТБ и Альфа-банк. К началу лета ставки в китайской валюте у некоторых банков достигли 3,5% годовых, а в премиальном сегменте — 4% годовых.

Из-за санкционных рисков и ограничений доступа к расчетам в западных валютах российские компании замещают кредиты в долларах и евро юаневыми, отмечают участники рынка. «Для того чтобы выдавать кредиты в юанях, российским банкам необходимо привлекать эту валюту. Повышение ставок по вкладам в юанях является маркетинговым инструментом банков для стимулирования притока средств клиентов»,— поясняет главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

По данным ЦБ, с осени прошлого года объемы выдачи кредитов в юанях начала превышать объемы выдачи кредитов в «токсичных» валютах. А в первом квартале 2023 года в китайской валюте было выданы кредитов более чем на 421 млрд руб., тогда как в долларах и евро — на сумму около 119 млрд руб. В ВТБ портфель депозитов в китайской валюте по итогам мая достиг 9,4 млрд CNY, сообщили в банке.

Сроки решают все

Одними из самых распространенных являются депозиты в китайской валюте на срок от трех месяцев до одного года. Ставки по годовым депозитам, согласно данным, размещенным на сайтах банков, составляют 2–3% годовых. При этом банки все чаще предлагают и более длинные — на два и на три года. И по этим депозитам установлены самые высокие ставки. Например, по трехлетним депозитам в Сбербанке, ВТБ, МКБ, банке «Санкт-Петербург» ставки составляют 3–3,35% годовых, а в Альфа-банке — 3,85% годовых.

В ряде кредитных организаций ставки ниже, однако по таким инструментам они нередко предлагают либо пополнение вклада, либо частичное снятие средств в течение срока его действия. Впрочем, нельзя исключать, что банки, где ставки меньше, будут подтягивать их уровень к более высоким значениям, в том числе чтобы сохранить лояльность клиентов.

Статус для пунктов

Вместе с тем широко варьируются минимальные суммы, на которые можно открывать вклады в юанях. Зачастую они составляют 0,5–1 тыс. CNY (эквивалент 6–12 тыс. руб.). А в ВББР депозит можно открыть и на сумму 100 CNY. Но в некоторых банках (Сбербанк, ПСБ, Росбанк) минимальная сумма составляет 10 тыс. юаней. Причем в отдельных банках размер минимальной суммы зависит от того, как размещаются средства. В любом случае минимальными суммы будут при размещении через мобильные приложения, тогда как в отделениях в отдельных случаях минимальная сумма потребуется в 2–5 раз больше.

Для того чтобы получать более высокий доход по размещенным средствам, надо повысить свой статус, например, до привилегированного, а еще лучше — до премиального клиента. Например, у Альфа-банка для привилегированных клиентов ставки на сопоставимые сроки выше на 0,1–0,15 процентных пункта (п. п.), у ВТБ, Сбербанка, МТС-банка — на 0,2 п. п., у ВБРР — на 0,4 п. п. Для премиальных клиентов у Альфа-банка ставки выше уже на 0,4–0,45 п. п., ВТБ — на 0,3 п. п. Но для такого статуса потребуется размещение и более крупных сумм. Например, в Сбербанке повышенные ставки установлены для сумм от 100 тыс. CNY, в ВБРР — от 350 тыс. CNY, в ВТБ — от 500 тыс. CNY (для премиальных клиентов — от 1,5 млн CNY).

Прогноз стабильный

При этом в банках не ожидают заметного роста ставок в ближайшее время. «Движение ставок по банковским вкладам в юанях определяется преимущественно внутрироссийскими тенденциями. В то же время активно идет процесс развития каналов подпитки юаневой ликвидностью из финансовой системы Китая»,— указывает господин Монастыршин. По его мнению, в краткосрочной перспективе «удастся сохранить стабильной стоимость юаневых средств на рынке». В ВТБ также ожидают в дальнейшем стабилизации ставок на текущих уровнях. Эксперт МКБ Юлия Алексеева отметила, что банк в ближайшее время не планирует менять процентные ставки по вкладам в юанях.

Влад Срочный