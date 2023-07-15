Итало-российская торговая палата думает над механизмом оплаты товаров в рублях

Итало-российская торговая палата (ИРТП) хочет создать систему, которая позволит российским компаниям покупать итальянские товары, разрешенные для ввоза в РФ, сообщил глава ИРТП Фердинандо Пелаццо. Эта система будет предполагать оплату в рублях, на ее согласование он отвел несколько месяцев.

В интервью «РИА Новости» господин Пелаццо рассказал, что есть трудности с товарообменом между Италией и Россией даже по тем товарам, которые не подпадают под санкции. «Мы хотим создать систему, которая позволит российскому покупателю платить в рублях нам, а мы с нашего счета в третьей стране потом могли бы переводить эти деньги в Италию»,— уточнил глава ИРТП.

По его словам, нужно провести переговоры с банками, найти третью страну и установить отношения с ее центробанком. «Остались вопросы, которые требуют пары месяцев. Это переговоры с банками… Думаю, что весь процесс займет несколько месяцев»,— добавил Фердинандо Пелаццо.

В конце июня Евросоюз ввел 11-й пакет санкций против России, направленный против обхода ранее введенных ограничений. По состоянию на начало июля объем заблокированных в Европе российских активов достиг €207 млрд. Власти Италии говорили, что заморозили активы граждан России и Белоруссии на €2 млрд.

Лаура Кеффер