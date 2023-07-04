Власти Италии заморозили активы граждан России и Белоруссии на €2 млрд

Итальянские власти заморозили счета, имущество и другие активы белорусов и россиян на сумму около €2 млрд в связи с введенными санкциями. Об этом сообщил глава Управления финансовой информации Энцо Серата. Речь идет в том числе о виллах, яхтах и автомобилях класса люкс.

«По состоянию на конец июня этого года было заморожено 170 финансовых сделок на имена 80 субъектов. Общая сумма замороженных средств составляет более €330 млн»,— заявил господин Серата в своем годовом отчете (цитата по ANSA).

Ранее сегодня, 4 июля, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что объем заблокированных в Европе российских активов составляет €207 млрд. По его словам, ЕК продолжает обсуждать возможность использования доходы от них для восстановления Украины.

В конце июня Евросоюз ввел 11-й пакет санкций против России.

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Мария Федотова