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Коммерсантъ FM
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Роналду внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен года

Португальский футболист Криштиану Роналду включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года. По данным Forbes, доход спортсмена составил $136 млн. Из них $46 млн он заработал от спорта, $90 млн — вне футбольного поля.

В топ-5 также вошли:

  • аргентинский футболист Лионель Месси (годовой доход — $130 млн);
  • французский футболист Килиан Мбаппе ($120 млн);
  • баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ($119 млн),
  • мексиканский боксер Сауль Альварес ($110 млн).

Cамыми высокооплачиваемыми теннисистами стали Роджер Федерер ($95,1 млн) и Серена Уильямс ($45,3 млн).

38-летний Роналду сейчас играет в саудовском клубе «Ан-Наср», а также входит в состав сборной Португалии. В июне он стал первым в истории футболистом, сыгравшим 200 матчей за национальную сборную.

Лаура Кеффер

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