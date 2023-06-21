Роналду стал первым в истории сыгравшим 200 матчей за национальную сборную футболистом

Футболист Криштиану Роналду сыграл в отборочном матче чемпионата Европы 2024 года в составе сборной Португалии. Это его 200-й матч за национальную сборную, Роналду стал первым в истории футболистом, достигшим такого показателя.

Отборочный матч между сборной Португалии и Исландии прошел на арене «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу Португалии. Гол забил Криштиану Роналду на 89-й минуте матча.

По итогам игры число забитых Криштиану Роналду голов за национальную сборную Португалии достигло 122. По этому показателю он также занимает первое место.

38-летний Криштиану Роналду сейчас играет в клубе «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Он также входит в состав сборной Португалии. В составе сборной он завоевывал титулы Чемпиона Европы.

Олеся Павленко