Криштиану Роналду заявил, что не намерен покидать «Аль-Наср»

Португальский нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду заявил, что продолжит выступать с командой в чемпионате Саудовской Аравии в следующем сезоне. Газета Mundo Deportivo утверждала, что футболист недоволен инфраструктурой Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.

«Я счастлив здесь, я хочу остаться здесь, я останусь здесь. Я считаю, что если футбол здесь продолжат развивать, то лига Саудовской Аравии может войти в пятерку лучших лиг мира. Надеюсь, я смогу порадовать людей своей игрой, спасибо за теплый прием, я приложу максимум усилий, играя здесь»,— заявил Роналду (цитата по ТАСС).

Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Спортсмен перешел в «Аль-Наср» 31 декабря 2022 года, заключив с клубом двухлетний контракт. В апреле у команды сменился тренер: Руди Гарсия уволили из-за его критики португальского нападающего, разногласий с командой и неудовлетворительных результатов команды. На его место назначили хорвата Динко Еличича.

Лаура Кеффер