Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Криштиану Роналду заявил, что не намерен покидать «Аль-Наср»

Португальский нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду заявил, что продолжит выступать с командой в чемпионате Саудовской Аравии в следующем сезоне. Газета Mundo Deportivo утверждала, что футболист недоволен инфраструктурой Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу.

«Я счастлив здесь, я хочу остаться здесь, я останусь здесь. Я считаю, что если футбол здесь продолжат развивать, то лига Саудовской Аравии может войти в пятерку лучших лиг мира. Надеюсь, я смогу порадовать людей своей игрой, спасибо за теплый прием, я приложу максимум усилий, играя здесь»,— заявил Роналду (цитата по ТАСС).

Роналду 38 лет, он является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Спортсмен перешел в «Аль-Наср» 31 декабря 2022 года, заключив с клубом двухлетний контракт. В апреле у команды сменился тренер: Руди Гарсия уволили из-за его критики португальского нападающего, разногласий с командой и неудовлетворительных результатов команды. На его место назначили хорвата Динко Еличича.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...