Domino`s Pizza опровергла смену названия своих пиццерий в России

Сеть Domino`s Pizza опровергла информацию о смене названия большинства своих пиццерий, она продолжает работу в России под прежним брендом. Ранее о смене названий большинства пиццерий в России на Best Price Pizza сообщал Telegram-канал «Shot Проверка».

«Данная информация не соответствует действительности. Domino`s продолжает свою работу в России под прежним брендом»,— сообщили «РИА Новости» в компании. По информации источника Telegram-канала, смена названия должна произойти с 17 июля.

В декабре 2022 года управляющая брендом Domino`s Pizza в России компания DP Eurasia заявила, что рассматривает разные варианты, включая продажу российского бизнеса. До этого, в марте, мастер-франчайзи Domino`s Pizza отказался от роялти и прекратил инвестиции в России.

О сорвавшейся акции сети пиццерий читайте в публикации «Ъ FM» «Domino`s Pizza пошла на попятную».

Мария Федотова