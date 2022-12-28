Domino's Pizza может продать бизнес в России

Компания DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции и России, заявила, что рассматривает разные варианты, включая продажу российского бизнеса. Работа над потенциальной сделкой продолжается, и не может быть уверенности в ее результате.

«DP Eurasia оценивает свое присутствие в России, влияние санкций и свою способность продолжать обслуживать своих клиентов в РФ. Следовательно, компания рассматривает различные варианты, которые могут включать в себя продажу российских операций»,— говорится в сообщении DP Eurasia.

В марте мастер-франчайзи Domino's Pizza отказался от роялти и прекратил инвестиции в России. В октябре компания сообщила, что продолжит оптимизировать количество своих заведений в России. На конец октября у DP Eurasia в России была 171 пиццерия по сравнению со 192 годом ранее.

Дарья Эрозбек