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Вадим Булавинов извинился перед бывшей супругой, обвинившей его в побоях

Бывший мэр Нижнего Новгорода, действующий депутат Госдумы Вадим Булавинов извинился перед бывшей супругой Надеждой. Ранее она обвинила его в побоях.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Отмалчиваться по ситуации с моей бывшей супругой, наверное, неправильно. Я очень сильно сожалею о том, что произошло между нами. Конечно же, я приношу ей свои извинения и раскаиваюсь в своей несдержанности»,— написал Вадим Булавинов во «ВКонтакте».

Адвокат бывшей супруги Вадима Булавинова сообщил о нападении 11 июля. Он рассказал, что у потерпевшей сломан нос. В тот же день депутат назвал неправдой информацию об избиении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

Анастасия Еремина

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