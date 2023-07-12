Депутат Госдумы Вадим Булавинов отрицает избиение бывшей супруги

Бывший мэр Нижнего Новгорода, действующий депутат Госдумы Вадим Булавинов назвал неправдой сообщения о том, что он избил бывшую супругу Надежду. Ранее адвокат потерпевшей рассказал, что у нее сломан нос, женщина обратилась в полицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Прочитал все новости про "якобы избиение" моей бывшей жены. Сам в шоке. Во-первых, все пишут по-разному. Во-вторых, все не правда. В-третьих, все достанется детям, а не очередному ее ... (вероятно, имеется в виду нецензурное выражение для обозначения сексуального партнера.— "Ъ")»,— написал Вадим Булавинов во «ВКонтакте» поздним вечером 11 июля.

Утром 12 июля депутат опубликовал еще одно сообщение, которое начинается словами «моим недоброжелателям». В нем Вадим Булавинов отметил, что имеет 24 документально подтвержденных поколения предков, поэтому его «не сломают, не запугают».

«Зря это помощник Яшечкина (РКС) затеял (вероятно, речь про помощника председателя правления ОАО "Российские коммунальные системы" Сергея Яшечкина.— "Ъ"). Жену бывшую жалко, очень. Прошу не комментировать. Детям и так тяжело»,— говорится в сообщении депутата.

Вадим Булавинов является членом «Единой России». Ранее в региональном отделении партии заявили, что дождутся информации от правоохранительных органов, прежде чем принимать «решение по нахождению его в партийных рядах».

Анастасия Еремина