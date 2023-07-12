СК РФ начал проверку информации о нападении депутата Вадима Булавинова на бывшую жену

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по информации СМИ о противоправных действиях депутата Госдумы РФ, бывшего мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова, которого бывшая супруга обвинила в рукоприкладстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным СК РФ, женщина приехала за своими вещами в дом, где ранее проживала с господином Булавиновым. Бывший муж в состоянии алкогольного опьянения напал на нее и избил. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы с заявлением о побоях. Ее защита намерена добиваться уголовного преследования депутата.

Руководителю нижегородского управления СК РФ поручено Нижегородской области Айрату Ахметшину поручено доложить о результатах проверки после ее окончания. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как писал «Ъ-Приволжье», о нападении Вадима Булавинова на его бывшуюжену 11 июля сообщил ее адвокат Никита Кубасов. Он сообщил, что у женщины, в частности, сломан нос. Вадим Булавинов в ответ заявил, что все обвинения в его адрес лживы, и что его «не сломают, не запугают».

Андрей Репин