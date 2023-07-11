Бывшая супруга депутата Вадима Булавинова обвинила его в побоях

Бывшая супруга депутата Госдумы РФ и экс-главы Нижнего Новгорода Вадима Булавинова Надежда обратилась в полицию с заявлением о побоях, сообщил «Ъ-Приволжье» ее адвокат Никита Кубасов. Защитник рассказал, что Вадим Булавинов избил жену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Адвокат Кубасов уточнил, что после развода в доме депутата остались вещи экс-супруги. Ей на работу позвонила уборщица и сообщила, что депутат распорядился выбросить имущество женщины. Та приехала в дом, где якобы нетрезвый депутат избил бывшую жену руками и ногами, сломав ей нос. «Спасли водитель и уборщица, они оттащили Вадима Булавинова. После этого Надежда уехала», — отметил адвокат.

По факту нападения потерпевшая подала заявление в отдел полиции №5 Нижнего Новгорода, оттуда материалы передали в Следственный комитет, который, по словам адвоката, проводит проверку. В СУ СК по Нижегородской области пока официально не подтвердили наличие материалов по заявлению и факт проверки.

Вадим Булавинов не подтвердил, но и не опроверг конфликт с бывшей супругой. «Я впервые увидел эту информацию и даже комментировать ничего не могу, сказать пока нечего. Будем разбираться в ситуации», — сказал «Ъ-Приволжье» депутат.

Владимир Зубарев