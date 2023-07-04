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Коммерсантъ FM
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Нефть сокращает дисконт

Как изменились цены на российскую Urals

Дисконты на российскую нефть сократились до $20. Минфин опубликовал данные по продажам сорта Urals. По итогам июня его средняя цена составила $55 за баррель при стоимости Brent в $75. Топливо дешевеет уже несколько месяцев. Саудовская Аравия анонсировала еще одно снижение добычи — на 1 млн баррелей в сутки. Россия поддержала решение и обещает сократить экспорт нефти. По задумке вице-премьера Александра Новака с августа поставки будут урезаны на 500 тыс. баррелей в сутки.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Что будет дальше? И как это повлияет на курс рубля? Ситуацию для российской нефти пока сложно назвать благоприятной, рассуждает замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «Согласно общим долгосрочным ожиданиям, дисконты будут снижаться, но вряд ли в ближайшие месяцы. Если мы говорим про 2024-2025 годы, то они ожидаются на уровне 15%, может, и 10%.

На сколько РФ сократит экспорт нефти с августа

Общая ситуация на рынке весьма пессимистичная с точки зрения движения цен. В основе этого пессимизма лежат экономические оценки, связанные в основном со спросом. По-прежнему есть большие опасения, связанные с возможностью рецессии. Темпы спроса на нефть замедлились. В последние дни мы видели довольно активные распродажи сырья. Естественно, маркерные сорта — не только Brent и WTI, но и Dubai — находятся под сильным давлением.

Есть риск дальнейшего снижения, несмотря на все попытки Саудовской Аравии и России это падение остановить путем сокращения добычи. Пока они не действуют. Что касается заявлений Новака об уменьшении экспорта, на самом деле эта формулировка звучит достаточно странно, поскольку обычно все-таки квотируют добычу. Для его сокращения требуется либо какое-то государственное вмешательство, чего в России стараются не допускать, либо достаточно сложное согласование между компаниями.

При этом трудно понять, как соотносится сокращение добычи, о котором уже было объявлено, с планом по сокращению экспорта.

Одна из основных претензий к РФ со стороны стран ОПЕК+ состояла в том, что она формально, может быть, и снижает добычу, но тем временем экспорт морским транспортом растет. Я бы не ожидал от этого сокращения какого-то серьезного влияния на рынок. Ценообразование на Urals в ближайшие месяцы и годы продолжит зависеть от маркерных сортов Dubai и Brent».

Юрий Барсуков о борьбе Саудовской Аравии со «спекулянтами»

Участники рынка называют сложной и ситуацию на рынке газа. Добыча топлива сокращается пять месяцев подряд, год к году обвал составляет 13%. Снижается и экспорт: по оценке Reuters, поставки только сжиженного газа в первом полугодии упали на 10%. Причем поток в Европу стабилен — спад наблюдается именно на восточном направлении.

Такая динамика может обострить дефицит иностранной валюты на российском рынке. На прошлой неделе доллар уже подорожал на 5 руб. за пять торговых сессий. 3 июля рубль немного укрепился: американская валюта на Мосбирже стоила 88 руб., европейская — 96. Однако говорить о полноценном развороте тренда пока рано, полагает директор по стратегии холдинга «Финам» Ярослав Кабаков:

«Техническая картинка, наоборот, указывает на возможность в ближайшее время попробовать штурм уровня 90 руб. за доллар.

В этом отношении текущий откат — пока только эффект понедельника, потому что перед выходными в акциях происходит фиксация, возникает более высокий спрос на иностранную валюту.

А в понедельник мы видим обратную тенденцию — выкат из долларов и покупка акций. Говорить о какой-то тенденции разворота преждевременно. Что касается ситуации на нефтяном рынке, риски из-за этого присутствуют, учитывая не очень быстрое восстановление промышленного производства в Китае. Это сулит нам все-таки не слишком существенный рост спроса на углеводороды».

В российском Центробанке заявили, что ослабление рубля не угрожает финансовой стабильности страны. Единственная проблема — вклад в динамику инфляции, говорил зампред регулятора Алексей Заботкин. ЦБ планирует учесть это на заседании по ключевой ставке, которое должно состояться 21 июля.

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Иван Якунин

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