Автомобили нарасхват

Продажи новых автомобилей в России резко выросли. Год к году в июне они увеличились в 2,5 раза. Данные приводит агентство «Автостат». Всего за июнь россияне купили более 80 тыс. новых машин. Причем все чаще они делают выбор в пользу китайских моделей. Лидером продаж остался АвтоВАЗ, но его доля на рынке сократилась уже до 29%. Все остальные позиции в топ-5 самых популярных заняли машины марок из КНР, а именно Chery, Haval и Geely, Changan и Omoda. Их общая доля составила 39%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Продажи автомобилей на фоне ослабления рубля, особенно китайских, продолжат расти и в июле, полагает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Практически в разы выросли продажи китайских машин, то есть не на проценты, а в разы. Продаются на сегодняшний день именно они, потому что потребителю важен вопрос гарантии. Учитывая массовый уход всех брендов с российского рынка, конечно, Китай для покупателя является абсолютным лидером.

Что касается данных о росте продаж относительно июня 2022 года, во-первых, я бы не забывал, какая ситуация была в прошлом году. Это было экстраординарно непростое время. Потребитель был несколько озадачен тем, что происходит, особенно в части роста цен. Не будем забывать, что в июне практически все производители переписали ценники. Была достаточно серьезная проблема с логистикой. Тогда первые санкции просто обрушились на российский рынок, и, конечно же, он испытал огромный дефицит.

На сегодня дефицит частично восполнен, но по китайским брендам он сохраняется. И не надо сбрасывать со счетов девальвацию рубля. За месяц курс вырос с 80 руб. до 92 руб. — это 15% к цене. И, соответственно, результат, который мы видели в июне, в июле будет еще выше. Очевидно, что потребитель хочет купить автомобиль по старым ценам, а не по новым, которые будут введены, к сожалению, в ближайшее время».

Расширяется в стране не только выбор машин из КНР, но и сеть китайских автосалонов. Их число уже достигло полутора тысяч, а это 46% от общего числа дилерских центров в России. В связи с этим к концу года китайские авто могут занять примерно две трети рынка, полагает руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Рост в июне в первую очередь связан с доступностью автомобилей. Китайские бренды наращивают поставки, плюс АвтоВАЗ выгрузил на рынок автомобили. Рынок в любом случае пока дефицитный, при увеличении предложения, соответственно, происходит и увеличение продаж.

Что касается дилеров, понятно, что если на рынке есть АвтоВАЗ, ГАЗ, УАЗ, "Москвич" и "Автотор", Evolute, но пока в небольшом объеме, остальное — в основном китайские бренды. Понятно, что до 100% они, конечно же, не дотянут, но до 60% рынка будут иметь. К концу года, думаю, точно. Отсюда и количество дилеров будет даже больше».

Рост цен на автомобили на российском рынке будет неравномерным, полагает генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков. Многое, по его мнению, будет зависеть от производителя, марки и модели:

«Если поделить на группы автомобили с точки зрения роста цен, то больше всего будут дорожать те, которые поставляются в небольших объемах по каналам параллельного импорта. Затем повысятся в цене машины, которые привозятся в Россию официально, например, продукция некоторых китайских марок.

Там, скорее всего, можно даже запустить ступенчатое повышение цен, то есть быстрого изменения в розничной стоимости не будет, конечно, если дилеры не начнут проявлять излишнюю активность и скорость в корректировке. И меньше всего будут дорожать российские автомобили».

Самой продаваемой машиной в июне стала Lada Granta. За месяц россияне купили почти 16 тысяч автомобилей этой модели.

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Андрей Загорский