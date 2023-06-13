АвтоВАЗ выезжает за границу

АвтоВАЗ поставит за рубеж 15 тыс. машин в этом году и до 50 тыс. в следующем, об этом сообщил президент компании Максим Соколов. По его словам, у российского производителя есть площадки для сборки в Узбекистане и Казахстане, но необходимо принять «меры по госрегулированию». Тогда экспорт может увеличиться в полтора раза. Но может ли это негативно сказаться на внутреннем рынке? Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В прошлом веке российский автопром мог отправлять за рубеж до 400 тыс. машин в год. Так что озвученная президентом АвтоВАЗа цифра в 15 тыс. выглядит не столь значительно. Эти объемы, скорее, можно сопоставить с экспортом в Евросоюз всего семь лет назад. Правда, нарастить поставки не получилось, и уже в 2019-м Lada отказалась от продаж в Европу — слишком жесткими для российских моделей стали экологические требования.

Вряд ли это сильно ударило по позициям АвтоВАЗа. Все последние годы основной поток машин шел в страны СНГ, подчеркнул эксперт ИЦ НТИ «Автонет» московского Политеха Юрий Урюков:

«Автомобильное предприятие — это бизнес, который в любом случае должен зарабатывать деньги. И экспорт всегда был очень выгодным направлением. Это и валюта, и диверсификация деятельности. Поэтому логично, что его всегда пытались наращивать.

Другой вопрос, что для этого должен быть подходящий продукт, а в последнее время сложилась ситуация, когда весь экспорт сводится к торговле с развивающимися государствами и странами бывшего СССР».

Вместе с тем цены на модели АвтоВАЗа на внутреннем рынке в прошлом году заметно выросли, хотя и не так заметно, как на иномарки. Если в начале 2022-го за самую дешевую Lada Granta просили меньше 600 тыс. руб., то в январе 2023-го упрощенная версия продавалась как минимум за 680 тыс. руб.

В следующем году АвтоВАЗ планирует экспортировать уже до 50 тыс. автомобилей. Но насколько правильно на дефицитном российском рынке и с учетом постоянного роста цен отправлять машины за рубеж? Партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто считает, что это незначительные объемы, которые на ситуацию внутри страны не повлияют:

«Вот эта практика, когда машины продавали за рубеж, зарабатывали валюту, а что осталось —расходилось на отечественном рынке, существовала, когда запустили АвтоВАЗ. Половина всего, что он производил, реализовывалось за рубежом. Сейчас такого, может, и нет.

Производитель говорит о планах выпустить в этом году до 400 тыс. машин, но вопрос в том, найдут ли они сбыт. Поэтому хотя бы некоторое количество тех авто, которые остались не раскупленными в России, надо продавать за границу.

Надо держать свою позицию на внешнем рынке, уходить нельзя, потому что вернуться будет очень сложно».

У АвтоВАЗа есть площадки для сборки в Узбекистане и Казахстане, которые готовы к запуску. Но чтобы нарастить там производство, нужно принять «определенные государственные меры по техническому регулированию», заявили в компании, но не уточнили, о чем идет речь. Может быть, о сборке упрощенных версий? Недавно разрешение на это как раз продлили в России до следующего февраля.

Вероятно, самой популярной моделью на экспорт станет Lada Granta, отметил главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:

«Это, прежде всего, конечно, страны ближнего зарубежья, Армения, Средняя Азия. В докризисную эпоху АвтоВАЗ довольно активно выходил на рынки Латинской Америки и в Монголию. У производителя там был партнер, наверняка какие-то связи сохранились.

Если говорить о моделях, то внедорожники Niva популярны, причем как Legend и Travel, так и старая модель 2121. В странах ближнего зарубежья и Средней Азии, конечно, будет популярна Lada Granta. А если говорить о Vesta, то этой машине в перспективе предстоит нарастить внутренние объемы поставок, потому что спрос, конечно, намного превышает предложение».

Между тем новая Lada Vesta поступила в салоны всего несколько дней назад и сразу попала в небольшой скандал. АвтоВАЗ рекомендовал продавать ее за 1,2 млн руб., но портал Autonews выяснил, что некоторые дилеры разогнали цену до двух с лишним миллионов. После этого производитель остановил отгрузки в эти центры.

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