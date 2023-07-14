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Коммерсантъ FM
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Reuters: Россия сократит отгрузки нефти с западных портов в августе

Отгрузки нефти из портов России на западе страны могут сократиться на 100200 тыс. баррелей в сутки (б/c) в августе к июлю на фоне обещания снизить экспорт на 500 тыс. б/с. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

По информации Reuters, на этой неделе чиновники, курирующие нефтегазовую отрасль, провели совещание с топ-менеджерами российских нефтекомпаний, на котором попросили сократить экспорт нефти в августе.

По данным двух источников Reuters, экспорт нефти из портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска в августе незначительно снизится, на 510% относительно июля.

В июне Россия взяла на себя обязательства урезать производство нефти — ее формальную квоту снизят на 650 тыс. б/с, до 9,8 млн б/с, сверх этого сохранится добровольное сокращение на 500 тыс. б/с. В июле вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что Россия добровольно снизит экспорт нефти на 500 тыс. б/с в августе.

По данным Международного энергетического агентства, в июне экспорт нефти и нефтепродуктов из России сократился на 600 тыс. баррелей в сутки к маю, до 7,3 млн. Это самый низкий показатель с марта 2021 года. Предполагаемая экспортная выручка год к году сократилась почти в два раза, до $11,8 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Предложение нефти снижается вслед за спросом».

Олеся Павленко

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