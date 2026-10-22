Госдеп США предписал части дипломатов покинуть Саудовскую Аравию
Власти США приказали некоторым дипломатам и членам семей госслужащих покинуть Саудовскую Аравию. Об этом сообщил представитель американского Госдепа Томми Пиготт.
«Госдепартамент США издал распоряжение о выезде государственных служащих США и членов их семей, не связанных с чрезвычайными ситуациями, только из Саудовской Аравии»,— написал он в соцсети X.
Господин Пиготт также назвал «неточными» сообщения СМИ о том, что аналогичные предписания получили посольства США в других странах Персидского залива.
По информации телеканала CBS News, власти США в том числе начали выводить военнослужащих с баз в странах Ближнего Востока.
В сентябре йеменское движение Ансар Аллах (хуситы) установило контроль над западным побережьем Йемена и островами в Баб-эль-Мандебском проливе. Хуситы также атакуют объекты Саудовской Аравии за помощь Эр-Рияда международно признанному правительству Йемена.