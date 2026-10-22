Курс нравственной культуры в школах выстроят вокруг 17 традиционных ценностей
Курс «Духовно-нравственная культура России» для 5-7 классов будет строиться вокруг 17 традиционных ценностей, закрепленных указом президента Владимира Путина в 2022 году. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Содержание курса… раскрывает их (Духовные ценности. — “Ъ”) последовательно — от малых поступков к осознанной социальной ответственности — через примеры героев»,— сказал господин Кравцов (цитата по «РИА Новости»).
Целью дисциплины в министерстве назвали укрепление гражданского единства и обретение нравственных ориентиров.
В число закрепленных духовных ценностей входят права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству, крепкая семья, созидательный труд, милосердие, справедливость, коллективизм и историческая память.
По информации «РИА Новости», школьники пятых классов начнут изучать предмет со второго полугодия этого учебного года, а ученики шестых и седьмых классов — с 1 сентября 2027 года.