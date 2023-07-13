МЭА: нефтяная экспортная выручка России в июне упала почти в два раза

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в июне сократился на 600 тыс. баррелей в сутки к маю, до 7,3 млн, говорится в новом отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Это самый низкий показатель с марта 2021 года. Предполагаемая экспортная выручка год к году сократилась почти в два раза, до $11,8 млрд.

Экспорт нефти в июне снизился на 0,5 млн баррелей в сутки к маю, до 4,7 млн, нефтепродуктов — на 0,1 млн, до 2,6 млн. По мнению МЭА, это связано с завершением капремонта нефтеперерабатывающих заводов и переходом ряда месторождений на летнее техобслуживание. Экспорт снизился в Индию, Китай и Турцию и вырос в страны, которые входят в категорию «другие направления» (страны бывшего СССР, ОАЭ, Саудовская Аравия и Куба).

Добыча нефти в июне сохранилась на уровне 9,45 млн баррелей в сутки. Отмечается, что снижение экспорта было компенсировано объемом переработки на внутреннем рынке. МЭА предполагает, что, хотя Россия обещала дополнительно сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки с августа, она может сохранить добычу на прежнем уровне из-за сезонного роста внутреннего спроса на нефть.

Нефтегазовые доходы России в январе—июне сократились почти в два раза, до 3,38 трлн руб., сообщал ранее Минфин. Ведомство объясняет это высокой базой прошлого года, снижением цен на нефть марки Urals и сокращением экспорта газа. Вместе с тем ненефтегазовые доходы выросли на 17,8%.

О сокращении Россией экспорта нефти — в материале «Ъ» «Где добылся, там и пригодился».

Леонид Уварчев