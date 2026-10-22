Алюминий теряет напряжение
«РусГидро» и «Русал» спорят о стоимости электроэнергии Богучанской ГЭС
По данным “Ъ”, Богучанская ГЭС, входящая в энергометаллургическое объединение «РусГидро» и «Русала», добивается расторжения договора на поставку электроэнергии и мощности Богучанскому алюминиевому заводу. «РусГидро», по данным источников “Ъ”, хочет повысить цену поставок более чем вдвое, до 1,2 руб. за 1 кВт•ч. В БоГЭС считают текущую цену убыточной и обвиняют завод в нежелании отказываться от фактического субсидирования со стороны генерации. «Русал», в свою очередь, заявляет, что иск с ним, как паритетным акционером, не согласовывался.
Богучанская ГЭС (3 ГВт) 12 октября подала в Арбитражный суд Москвы иск о расторжении договора с Богучанским алюминиевым заводом (БоАЗ), следует из картотеки дел. Предварительное заседание назначено на февраль 2027 года. По словам источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, речь идет о прекращении свободного двустороннего договора о поставке электроэнергии и мощности (СДЭМ). Эту информацию подтвердили “Ъ” в БоГЭС.
«Богучанская ГЭС обратилась в суд с целью расторжения договора с БоАЗом, фиксирующего цену поставки электроэнергии на завод. Согласно действующему договору, цена за 1 кВт•ч составляет всего 0,5 руб., что в пять раз ниже рыночной и ниже затрат ГЭС на производство электроэнергии»,— прокомментировали в БоГЭС. Там отметили, что цена много лет не пересматривалась и для электростанции убыточна. «БоАЗ от повышения цены отказывается, при этом является экономически успешным предприятием и не нуждается в субсидировании со стороны гидроэлектростанции»,— считают там.
В «Русале» “Ъ” сообщили, что решение о подаче иска с компанией как акционером Богучанской ГЭС не согласовывалось. Там уточнили, что СДЭМ заключен между БоАЗом и БоГЭС в 2012 году и действует до 2030 года, его срок синхронизирован со сроком кредита от ВЭБ.РФ, что позволяет заводу выпускать продукцию с низким углеродным следом и осуществлять ее стабильные поставки в том числе на внешние рынки. «"Русал" как паритетный участник проекта БЭМО исходит из принципиальной важности достигнутых ранее договоренностей для сохранения эффективности БЭМО и возможности БоАЗа и БоГЭС выполнять свои обязательства»,— сказали в компании.
«РусГидро», по данным источников “Ъ”, добивается повышения цены примерно до 1,2 руб. за 1 кВт•ч. Евгения Франке из «Эйлер Аналитические технологии» отмечает, что первоначальная цена 0,5 руб. за 1 кВт•ч соответствует скидке около 85% к рыночному уровню, что значительно ниже средних показателей даже для алюминиевой отрасли. Даже предложенная цена в 1,2 руб. за 1 кВт•ч предполагает скидку к рынку в 70%, добавляет аналитик.
Проектная мощность БоАЗа — 600 тыс. тонн алюминия в год (первая очередь — 298 тыс. тонн введена в 2019 году). БоГЭС и БоАЗ входят в Богучанское энергометаллургическое объединение (БЭМО), которым «РусГидро» и «Русал» владеют на паритетных началах. Инвестиции в энергогенерацию и металлургические мощности компании делят пополам, около 50 млрд руб. проекту предоставил ВЭБ.РФ. Строительство второй очереди БоАЗа зависит от «РусГидро», с которой идут переговоры на этот счет, говорила в 2025 году вице-президент «Русала» Елена Безденежных. По ее словам, инвестиции в БоАЗ превысили 150 млрд руб., вторая очередь оценивается еще в 60 млрд руб.
В рамках договоренностей ГЭС обеспечивает дешевой электроэнергией алюминиевое производство, что обеспечивает низкую себестоимость производства. В БоГЭС уточнили, что объем потребления БоАЗа эквивалентен порядка четверти вырабатываемой электроэнергии ГЭС. Таким образом, пересмотр условий поставки мог бы существенным образом влиять на распределение прибыли между энергетическим и металлургическим бизнесом в рамках БЭМО.
У «Русала» и «РусГидро» уже возникали разногласия из-за проблем с расчетами. В конце 2025 года Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску БоГЭС к БоАЗу о взыскании 862 млн руб. В отчете за 2025 год «РусГидро» сообщила об урегулировании проблемы систематических неплатежей по свободному договору на сумму 1,5 млрд руб.
Пересмотр цены может стать одним из ключевых вопросов в переговорах акционеров БЭМО об экономике совместных активов. В октябре 2026 года «РусГидро» и «СУАЛ Партнерс» договорились о проработке механизма реализации части алюминия БоАЗа в обход «Русала». Стороны также заявили о намерении разработать программу повышения экономической эффективности завода, «РусГидро» рассматривает возможность продажи или обмена своей доли в БоАЗе.
Максим Шапошников из фонда «Индустриальный код» удивлен, что «Русал» не смог найти общего языка с давним партнером: компании работали над проектом без малого два десятилетия, делили и прибыли, и обязательства. Себестоимость производства алюминия на конкретных предприятиях «Русал» не раскрывает, но в целом по группе, по его оценкам, в 2025 году на электроэнергию приходилась примерно четверть затрат. «С учетом того, что БоАЗ — современное и новое предприятие, а значит, рост стоимости электроэнергии будет меньше влиять на стоимость производства»,— отмечает он. Для БоАЗа, по расчетам аналитика, эффект от повышения цены будет в пределах 4–5% к себестоимости, для «Русала» — менее 0,5%.
По оценкам Николая Саламова из ЦЭП Газпромбанка, в случае если средняя цена поставки для БоАЗа вырастет до 1,2 руб. за 1 кВт•ч, то выручка БоГЭС увеличится на 2,9 млрд руб. Он поясняет, что при расторжении контракта покупка электроэнергии и мощности может осуществляться на розничном рынке у энергосбытовой организации либо БоАЗ будет приобретать их на рыночных условиях до момента заключения свободных договоров с иными поставщиками. По оценкам Евгении Франке, только за электроэнергию, без учета мощности на оптовом энергорынке, БоАЗу пришлось бы платить примерно на 6 млрд руб. в год больше, чем по действующему договору, тогда как повышение цены до 1,2 руб. за 1 кВт•ч, которого добивается «РусГидро», увеличило бы затраты завода почти на 3 млрд руб. в год.
Газета «Коммерсантъ» №196от 22.10.2026, стр. 7