Алюминий теряет напряжение

По оценкам Николая Саламова из ЦЭП Газпромбанка, в случае если средняя цена поставки для БоАЗа вырастет до 1,2 руб. за 1 кВт•ч, то выручка БоГЭС увеличится на 2,9 млрд руб. Он поясняет, что при расторжении контракта покупка электроэнергии и мощности может осуществляться на розничном рынке у энергосбытовой организации либо БоАЗ будет приобретать их на рыночных условиях до момента заключения свободных договоров с иными поставщиками. По оценкам Евгении Франке, только за электроэнергию, без учета мощности на оптовом энергорынке, БоАЗу пришлось бы платить примерно на 6 млрд руб. в год больше, чем по действующему договору, тогда как повышение цены до 1,2 руб. за 1 кВт•ч, которого добивается «РусГидро», увеличило бы затраты завода почти на 3 млрд руб. в год.