Болгария впервые публично отправила Украине военную помощь

Болгария направила Украине 100 тяжелых бронемашин в качестве военной помощи. Это первая военная помощь с начала конфликта России и Украины, которую Болгария отправила публично. Об этом сообщил болгарский портал Euractiv.

Об отправке техники сообщил депутат от правящей коалиции «Мы продолжаем перемены — Демократическая Болгария». «Это бронированная военная техника, купленная во время Болгаризации и никогда не использовавшаяся. В то же время она требует затрат на хранение и техническое обслуживание»,— сказал он.

Болгаризация — политика принудительной ассимиляции, проводимой социалистическим болгарским правительством в 1980-х годах. Она стала кульминацией серии репрессивных ассимиляционных кампаний против мусульманского меньшинства страны.

О военной помощи было объявлено через неделю после визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию. На переговорах с ним президент Болгарии Румен Радев заявил, что не отказывается от передачи военной техники из резервов болгарской армии из-за опасений за обороноспособность страны.

В марте Euractiv со ссылкой на источники писал, что за два года Болгария направила Украине вооружение общей стоимостью более $1 млрд через третьи страны. Болгарское Минэкономики говорило, что после ввода российских войск на украинскую территорию ни одной компании в стране не было выдано разрешение на экспорт оружия на Украину.

Что происходит на 506-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко