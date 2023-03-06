Euractiv узнал о поставках Болгарией оружия на Украину через третьи страны

Болгария за два года направила Украине вооружения общей стоимостью более $1 млрд через третьи страны, сообщает Euractiv со ссылкой на источники. По данным болгарского Минэкономики, после ввода российский войск на украинскую территорию ни одной компании в стране не было выдано разрешение на экспорт оружия на Украину.

«Болгарские оружейные компании не продают оружие и боеприпасы напрямую украинским компаниям, потому что есть практика, когда это происходит через иностранные программы»,— заявил порталу бывший исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Велизар Шаламанов. Он отметил, что поставки болгарских вооружений Киеву финансируются в основном Великобританией, Польшей и США.

По словам господина Шаламанова, есть и другие причины, по которым болгарские компании не могли продавать Украине оружие напрямую. Тем не менее такой «треугольный подход» оказался крайне полезен для Болгарии как в финансовом, так и в имиджевом плане, добавил он.

По данным портала, болгарская оружейная промышленность в 2022 году зафиксировала рекордные продажи продукции за границу, в частности в Польшу и Румынию, откуда оружие отправлялось на Украину. Так, о росте продаж на 100% отчитались крупнейшие государственные заводы по производству вооружений, расположенные в Сопоте, Карлово и Казанлыке.

В Министерстве экономики и промышленности страны утверждают, что с 24 февраля 2022 года по 19 января 2023-го «на рассмотрение комиссии по экспортному контролю не поступало заявок на внешнеторговые сделки с украинскими компаниями и государственными учреждениями, соответственно экспортные разрешения на этот период не выдавались».

21 января президент Болгарии Румен Радев заявил, что страна не должна поставлять вооружения на Украину. «Это эскалация на истощение не только для Украины, но и для Европы»,— отметил он. Издание Welt писало, что весной 2022 года Болгария начала тайно поставлять украинским вооруженным силам боеприпасы и дизтопливо. Военную помощь со стороны Болгарии на запрос Welt подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева