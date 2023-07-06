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Владимир Зеленский прибыл в Болгарию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Софию. Болгарский правительственный самолет, на борту которого находился украинский президент, прилетел из Кишинева, сообщает телеканал BTV.

Фото: Bulgarian Government, Reuters

Фото: Bulgarian Government, Reuters

В Болгарию господин Зеленский прибыл по приглашению правительства республики. Как уточнил сам украинский президент в Telegram, в ходе визита у него запланированы встречи с болгарским коллегой Руменом Радевым и главой кабинета министров страны Николаем Денковым. По данным телеканала, Владимир Зеленский также встретится с главой МИД Болгарии Марией Габриэль, а также спикером Народного собрания республики Росеном Желязковым.

Среди тем, которые планируется обсудить, — перспективы вступления Украины в НАТО, предстоящий саммит Североатлантического альянса, а также гарантии безопасности и предложенная Владимиром Зеленским «формула мира». План господина Зеленского, в частности, предусматривает вывод российский войск, восстановление территориальной целостности Украины, ядерная безопасность, освобождение всех пленных. Москва предложенный план отвергла.

Кроме того, господин Зеленский намерен поговорить с руководством Болгарии об увеличении объемов болгарской помощи Украине и продаже российского оборудования с недостроенной болгарской АЭС «Белене». Стороны также планируют подписать декларацию в поддержку евроатлантического пути Украины и меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики.

26 июня правительство Болгарии одобрило новый пакет военной и военно-технической помощи Украине. Список является конфиденциальным, однако уточнялось, что он сопоставим по объему с первым пакетом помощи, выделенным в декабре 2022 года. Тогда Болгария передала Украине стрелковое оружие и боеприпасы.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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