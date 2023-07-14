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Коммерсантъ FM
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В Кремле сочли излишними опасения по поводу законопроекта о запрете смены пола

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что опасения экспертов о том, что запрет смены пола нарушает право на жизнь и медицинскую помощь, излишни. По его мнению, в законопроекте проработали все оговорки.

«Все эти обращения были экспертно проработаны в Думе. И на эти вопросы были даны ответы. Поэтому в данном случае какие-то опасения, наверное, чрезмерны. Там все оговорки сделаны»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

Сегодня, 14 июля, Госдума в третьем чтении единогласно приняла законопроект о запрете смены пола. По информации «Ъ», законопроект разработали из-за участившихся случаев предоставления справок о смене пола уклонистами от армии. По данным МВД, которые авторы приводят в тексте инициативы, с 2016 по 2022 год за заменой паспорта гражданина РФ по основанию «изменение пола» обратилось 2990 человек, в 2016 году таких было только 142, а в 2022 году — 996.

Как выяснил «Ъ», накануне второго чтения юристы и врачи, работающие с трансгендерными людьми, представили критический отзыв на документ. Они отмечали, что он нарушает право на жизнь и медпомощь, а также «навязывает идеологию», и просили снять документ с рассмотрения. В свою очередь, в Кремле отказывались комментировать законопроект, сославшись на то, что в тот момент он еще проходил экспертные обсуждения в парламенте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Госдума твердо стоит на полу».

Олеся Павленко

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