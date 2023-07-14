Власти Турции заявили, что объяснили России передачу командиров «Азова» Украине

Турция дала России разъяснения по ситуации с передачей Украине членов «Азова» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик. По его словам, это не привело к напряженности в российско-турецких отношениях.

«С нашей стороны были приведены соответствующие объяснения, ситуация прояснилась. Напряженности (в отношениях Анкары и Москвы.— "Ъ") нет»,— сказал господин Челик в интервью телеканалу Habertrk, не приведя никаких подробностей (цитата по «РИА Новости»).

8 июля президент Украины Владимир Зеленский после рабочей поездки в Турцию сообщил о возвращении пятерых командиров «Азова». Они были переданы Турции из российского плена при обмене с Украиной в сентябре 2022 года. Дмитрий Песков назвал передачу командиров нарушением договоренностей и отметил, что власти России не были предупреждены об этом.

Подробности — в материале «Ъ» «Турецкоотданные».

Лаура Кеффер