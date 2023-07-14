Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WP: США обсуждали отзыв приглашения Украины в НАТО из-за твита Зеленского

США в ходе саммита НАТО в Вильнюсе обсуждали возможность отзыва Украине приглашения стать членом альянса, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По их словам, недовольство Вашингтона вызвал пост в Twitter президента Украины Владимира Зеленского, в котором он критиковал страны Запада за нерешительность.

Господин Зеленский до публикации итогового коммюнике первого дня саммита 11 июля заявил, что в документе не будет временных рамок ни для приглашения Киева в альянс, ни для самого членства страны. Он назвал это «беспрецедентным и абсурдным», что, по данным WP, привело в ярость членов делегации США, приехавших на саммит.

По этого твита послы, министры и другие высокопоставленные политики провели неофициальные переговоры о том, как должен отреагировать альянс. Официальные лица США подняли вопрос «о пересмотре или закрытии» вопроса с приглашением Украины в НАТО. «Некоторые хотели убрать ссылку на "приглашение" или найти другое место для этого слова»,— сказал один из неназванных дипломатов НАТО, принимавший участие в переговорах.

Другой высокопоставленный дипломат альянса заявил, что делегация США «не хотела специально убирать обещание» пригласить Украину. В итоге был достигнут консенсус о том, что редактирование документа приведет к задержке его публикации, и было решено придерживаться текста в том виде, в котором его разработали изначально. «Это посылает очень четкий и сильный сигнал — как Украине, так и России»,— добавил источник WP.

Как пишет газета, президент Франции Эмманюэль Макрон при поддержке стран Центральной Европы и Балтии настаивал на сохранении изначальной формулировки. По информации собеседников WP, «к тому времени, когда послы НАТО официально обсудили, как реагировать на твит Зеленского, США вернулись к первоначальной формулировке» коммюнике.

Представители Белого дома США и президента Украины никак не прокомментировали эту информацию.

По итогам двухдневного саммита НАТО, проходившего 11–12 июля, страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины. В офисе украинского президента отметили, что это важная победа на пути к вступлению в альянс. Кроме того, на саммите для Украины упростили процедуру получения членства, а также объявили о создании Совета Украина—НАТО.

Подробности — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...