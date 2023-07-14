WP: США обсуждали отзыв приглашения Украины в НАТО из-за твита Зеленского

США в ходе саммита НАТО в Вильнюсе обсуждали возможность отзыва Украине приглашения стать членом альянса, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По их словам, недовольство Вашингтона вызвал пост в Twitter президента Украины Владимира Зеленского, в котором он критиковал страны Запада за нерешительность.

Господин Зеленский до публикации итогового коммюнике первого дня саммита 11 июля заявил, что в документе не будет временных рамок ни для приглашения Киева в альянс, ни для самого членства страны. Он назвал это «беспрецедентным и абсурдным», что, по данным WP, привело в ярость членов делегации США, приехавших на саммит.

По этого твита послы, министры и другие высокопоставленные политики провели неофициальные переговоры о том, как должен отреагировать альянс. Официальные лица США подняли вопрос «о пересмотре или закрытии» вопроса с приглашением Украины в НАТО. «Некоторые хотели убрать ссылку на "приглашение" или найти другое место для этого слова»,— сказал один из неназванных дипломатов НАТО, принимавший участие в переговорах.

Другой высокопоставленный дипломат альянса заявил, что делегация США «не хотела специально убирать обещание» пригласить Украину. В итоге был достигнут консенсус о том, что редактирование документа приведет к задержке его публикации, и было решено придерживаться текста в том виде, в котором его разработали изначально. «Это посылает очень четкий и сильный сигнал — как Украине, так и России»,— добавил источник WP.

Как пишет газета, президент Франции Эмманюэль Макрон при поддержке стран Центральной Европы и Балтии настаивал на сохранении изначальной формулировки. По информации собеседников WP, «к тому времени, когда послы НАТО официально обсудили, как реагировать на твит Зеленского, США вернулись к первоначальной формулировке» коммюнике.

Представители Белого дома США и президента Украины никак не прокомментировали эту информацию.

По итогам двухдневного саммита НАТО, проходившего 11–12 июля, страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины. В офисе украинского президента отметили, что это важная победа на пути к вступлению в альянс. Кроме того, на саммите для Украины упростили процедуру получения членства, а также объявили о создании Совета Украина—НАТО.

Подробности — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Лаура Кеффер