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Коммерсантъ FM
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The Washington Post: делегация США была в ярости из-за твита Зеленского о решении НАТО

Члены делегации США на саммите НАТО были в ярости из-за твита президента Украины Владимира Зеленского насчет перспектив Киева в Североатлантическом альянсе, сообщил источник The Washington Post. Никакие другие подробности позиции США по этому поводу не приводятся.

Украинский президент еще до публикации коммюнике саммита НАТО заявил, что в нем не будет временных рамок ни для приглашения Киева в альянс, ни для самого членства. Он назвал это беспрецедентным и абсурдным. По мнению Владимира Зеленского, нет «готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом альянса».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснял, что Украина получит приглашение в НАТО, «когда все союзники согласятся и будут выполнены условия». Вместо этого альянс отменил для Киева план действий по членству, согласовал долгосрочную программу военной помощи на $500 млн в год для модернизации ВСУ и полного перехода на стандарты НАТО, а также запустил Совет Украина—НАТО.

Подробнее об итогах первого дня саммита — в материале «Ъ» «Северодраматический альянс».

Леонид Уварчев

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