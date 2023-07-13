«Веди групп» не вернулся из тура

Один из старейших российских туроператоров «Веди групп» прекращает работу, связав это с чередой неблагоприятных внешних обстоятельств. Компания специализировалась на турах в Восточную Европу, проводить которые сейчас непросто, а оперативно перестроиться на другие направления не всегда возможно, поясняют участники рынка. Ответственность туроператора застрахована на 11 млн руб., обязательства предстоит исполнить перед 1,3 тыс. туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Туроператор «Веди групп» останавливает деятельность из-за невозможности исполнить все обязательства по реализации туристского продукта, сказано в сообщении компании. Решение объясняется событиями последних трех лет: ограничениями из-за пандемии, закрытием авиасообщения со странами ЕС, санкциями, проблемами с валютными платежами и ростом курсов валют. «Веди» продолжит работу до завершения выплат страхового возмещения, информация о нем будет опубликована на сайте в пятницу и позднее.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что у «Веди групп» на момент приостановки деятельности существовали обязательства перед 1,3 тыс. туристов, включая туры, проданные до пандемии.

Ответственность трех юридических лиц туроператора застрахована в АО «АльфаСтрахование». Размер обеспечения ООО «Веди групп» и ООО «Веди клуб» — по 500 тыс. руб., ООО «Веди клуб Урал» — 10 млн руб. Этих средств может не хватить на полные выплаты всем клиентам. В пересчете на человека каждый турист может рассчитывать на 8,1 тыс. руб., что ниже обычной стоимости тура. Но часть средств еще может находиться в фонде персональной ответственности туроператора.

«Веди» — один из старейших туроператоров России, работавший с 2002 года. По данным ЕГРЮЛ, московское «Веди групп» на паритетных началах принадлежит Людмиле Блинковой и гендиректору компании Елене Каревой, «Веди групп Урал» владеет и возглавляет Вера Тимофеева, а «Веди клуб» — Валерий Казанцев. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе говорит, что туроператор занимал небольшую долю на рынке.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказывает, что «Веди» изначально специализировался на европейских направлениях, прежде всего — Венгрии и Чехии. «Здесь его доля была значительной, но сейчас работать с этими направлениями оказалось если не невозможно, то крайне сложно»,— говорит он. Собеседник «Ъ» на туррынке отмечает, что туроператор пытался перестроить бизнес, но сделать это не так просто. «Зарубежных экскурсионных направлений, особенно для бюджетных автобусных туров, сейчас в принципе не очень много, и со всеми ними нужно долго работать, чтобы получить хороший поток»,— говорит источник «Ъ».

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев