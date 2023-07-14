Simple местного разлива

В условиях растущей популярности российских вин и возможного повышения ввозных пошлин на иностранную продукцию крупный импортер Simple Group начал тестировать формат винотек с фокусом на местный ассортимент. Первая точка, где 70% полки заняли российские вина, открылась в Краснодаре, масштабировать проект планируют по франшизе. Участники рынка видят перспективы формата не во всех регионах, предупреждая об ограниченности ассортимента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Simple Group запускает формат винотек со специализацией на премиальных российских винах, рассказали “Ъ” в группе. Ассортимент первой точки в Краснодаре на 70% состоит из местных вин «Галицкий & Галицкий», «Долина Лефкадия», Loco Cimbali и др. по ценам от 790 до 5,59 тыс. руб. за бутылку. Остальную долю занимают импортные вина, крепкое спиртное и безалкогольные напитки. В Краснодарском крае спрос на российские вина выше, чем в других регионах, потому пилотный проект решено запустить на юге, поясняет вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев. По его словам, сейчас группа готовит масштабный проект развития винотек «Большое русское вино» by Simple по франшизе.

Simple — один из основных импортеров вин в РФ. По имеющимся у “Ъ” данным, в январе—апреле 2023 года ввезла 4,9 млн л тихих и игристых вин, что на 2% больше, чем годом ранее. Сеть винотек SimpleWine включает более 70 точек в Москве, есть объекты в других городах. В 2022 году выручка ООО «Компания "Симпл"» выросла на 11,9%, до 22,93 млрд руб., чистая прибыль была 1,51 млрд руб.

В стандартных винотеках SimpleWine российское вино занимает около 10% ассортимента, что соответствует доле и в обороте Simple, говорят в группе. Предпосылками для запуска формата с фокусом на местных винах стал сформировавшийся спрос, ассортимент и растущий интерес потребителя к российскому виноделию, отмечают там. В июне 2023 года продажи местных вин у Simple выросли на 25% в деньгах и на 16% в штуках год к году.

По итогам первой половины 2023 года производство всех вин в РФ снизилось на 3,55% год к году, до 190,85 млн л, говорится в обзоре «Винного гида России» Роскачества. В основном сокращается выпуск недорогих вин предприятий за пределами крупных виноградарских регионов, а общий ассортимент за год расширяется, отмечают эксперты.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что Simple, вероятно, учитывает меняющуюся повестку в отношении импортных вин, для которых обсуждается повышение пошлин. Компания собрала хороший портфель российского вина, но всех наименований вряд ли хватит на заполнение винотеки большой площади, потому при фокусе на местный ассортимент речь может идти о более компактных объектах, отмечает он.

Исполнительный директор Fort Александр Липилин говорит, что посвященная российским винам винотекам может быть актуальным проектом, поскольку сегмент и интерес к нему активно растет в том числе благодаря поддержке государства. Президент Ladoga Вениамин Грабар указывает, что для Simple фокусом ранее был импорт, а сейчас на российском рынке местные вина занимают 70% в категории игристых и 60% в категории тихих. В винотеках Ladoga Wine, добавляет господин Грабар, доля российской продукции на винной полке с начала года выросла в четыре раза.

Исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян считает, что формат винотек с фокусом на российские вина будет более перспективен в регионах, где вино производится, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Конкурировать придется с винотеками, алкогольными магазинами и винными барами, где уже широкий ассортимент российских вин, добавляет он. Гендиректор «Фанагории» Петр Романишин указывает, что пока Simple работает с российскими винодельнями только на эксклюзиве, потому ассортимент винотек с российским вином не будет разнообразным.

Анатолий Костырев