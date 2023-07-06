Слаборублевые напитки

Ослабление рубля вынуждает крупных импортеров алкоголя индексировать цены. Стоимость напитков может увеличиться в пределах 10%, что, по мнению экспертов, ухудшит спрос в условиях рекордного объема импорта спиртного в РФ. Местные производители тем не менее вряд ли смогут воспользоваться ситуацией, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Импортеры алкогольных напитков могут в июле повысить цены из-за ослабления рубля, рассказали источники “Ъ” на рынке. Как отметил собеседник “Ъ” среди рестораторов, уже индексировала цены Московская пивоваренная компания (МПК; крупный дистрибутор, работающий в том числе с брендами Peroni, Tsingtao и др.) В МПК заявили “Ъ”, что с 17 июля планируют повышение цен из-за роста курса валют на 6–8%.

Пересмотреть цены может и Simple Group, утверждают два источника “Ъ” на рынке. Президент группы Максим Каширин уточнил, что у Simple «не было и не планируется глобального повышения цен на ассортимент». Но компания планирует «внимательно следить за динамикой курса рубля в июле и августе», точечные повышения возможны «в случае поставок по новым ценам от поставщиков». Но пока это единичные случаи, заверил топ-менеджер: «Мы планируем вернуться к вопросу изучения возможной корректировки цен в сентябре».

Гендиректор АСТ Леонид Рафаилов отмечает, что его компания «ждет относительно устойчивого курса рубля», после чего будет принимать решение об изменении цен. «За последний год курс менялся в очень широком коридоре, и мы не хотим беспокоить покупателей при каждом сильном движении на рынке»,— подчеркивает он.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин считает, что при курсе 100 руб. за евро существенного роста цен не будет, но ситуация может измениться, если он превысит 120 руб. По его словам, рынок достаточно сильно затоварен из-за рекордного завоза в последние кварталы 2022 года и в начале 2023 года. «Склады у всех полны, и сейчас поднимать цену — это потерять место на полке и в винной карте»,— говорит господин Липилин.

Кроме того, по его словам, после введения санкций большинство производителей перешли на работу по предоплате. Сейчас продается товар, оплаченный по курсу двухмесячной давности, что «создает определенную подушку безопасности для импортеров», пояснил Александр Липилин. По его словам, до санкций все работали с отсрочкой платежа, доходившей до шести месяцев: когда происходили скачки курса, выручка компаний оставалась в рублях, а сейчас обратная ситуация.

Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский признает, что цены на импортное пиво могут вырасти на 7–10%, но в этой категории «глобально ситуация вряд ли скажется на продажах». Основатель сети пивных магазинов «Беру выходной» Николай Желагин добавляет, что спрос на импортное пиво и так был под давлением из-за уже выросших ранее цен.

Между тем рост импорта алкоголя создает проблемы для местных производителей. По итогам января—мая 2023 года, по имеющимся данным “Ъ”, импорт алкогольных напитков без учета ЕАЭС вырос на 46% год к году, до 206,14 млн л. Поставки вина увеличились на 43%, до 167,54 млн л, а ввоз крепких напитков вырос на 73%, до 38,59 млн л год к году.

Как отмечали источники “Ъ”, дистрибуторы и ритейлеры активно компенсировали провалы в импорте алкоголя прошлого года, накапливая стоки в условиях ослабления рубля. В России сформировался переходящий товарный остаток в 160 млн л вина против около 80 млн л годом ранее, подсчитали в WineRetail: «Рынок затоварен на дополнительные 60 млн л к среднегодовым значениям. Общий объем товарного запаса на 31 декабря 2022 года составил примерно 22–23% от всех продаж прошлого года».

Заместитель главы Минфина Алексей Сазонов говорил в интервью «Российской газете», что в правительстве рассматривается вопрос повышения таможенных пошлин на импорт вина в России с текущих 12,5%. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что рост цен на импортный алкоголь не приведет к увеличению спроса на российское спиртное, так как у этих продуктов разные группы потребителей.

Анатолий Костырев