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Коммерсантъ FM
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Байден: Украина вступит в НАТО, но не во время военного конфликта с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что Украина не вступит в НАТО, пока длится военный конфликт с Россией, поскольку это может привести к третьей мировой войне. При этом он отметил, что вопрос даты вступления Украины в альянс остается по-прежнему открытым.

Джо Байден

Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Никто не вступает в НАТО во время войны: атака на страну НАТО означает участие в войне, в третьей мировой войне. Вопрос не в том, должны ли они вступать, а о том, когда они смогут вступить в НАТО»,— заявил Джо Байден на пресс-конференции после разговора с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

На саммите в Литве страны НАТО утвердили многолетний пакет поддержки Украины. В рамках него члены альянса утвердят план помощи Украине для достижения совместимости украинских войск в соответствии со стандартами НАТО, создадут Совет НАТО—Украина, а также позволят Украине присоединиться к альянсу без выполнения плана действий по достижению членства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что для Украины сейчас важнее всего сохраниться как суверенное государство в Европе или разговор о членстве в альянсе потеряет смысл. По данным источников газеты Politico, некоторые члены НАТО рассматривают вступление в альянс Украины как возможную часть мирных переговоров с Россией.

Подробнее об итогах саммита — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Анастасия Ларина

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