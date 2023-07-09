Politico: на саммите в Вильнюсе страны НАТО «выйдут за рамки расплывчатого обещания» о сроках членства для Украины

По итогам саммита в Вильнюсе 11–12 июля соглашение стран НАТО с Украиной о ее вступлении в альянс «выйдет за рамки расплывчатого обещания» 2008 года, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов, занимающихся вопросами работы альянса. По их словам, позиция Германии и США по этому вопросу смягчилась.

По информации Politico, страны НАТО на восточном фланге смогли добиться уступок по вопросу вступления Украины в альянс. При этом, как рассказал высокопоставленный дипломат из Центральной Европы, в альянсе есть «контингент скептиков», которые хотят, чтобы к заявке Киева было применено несколько условий. По его словам, они хотят удостовериться, что обещания о членстве не будут даны слишком рано, чтобы избежать ситуации, «когда проставление галочек приведет к автоматической выдаче приглашения».

Как пишет Politico, некоторые публично поддерживающие вступление Украины в НАТО политики в частных разговорах придерживаются позиции США о том, что это приведет к эскалации конфликта. По информации газеты, также членство Украины в альянсе рассматривается как возможная часть мирных переговоров.

Один дипломат из Западной Европы сказал изданию, что, по его мнению, вступление Украины в НАТО будет зависеть от обстановки после завершения конфликта, после чего можно начать обсуждения по этому вопросу. Дипломат из Северной Европы добавил, что дебаты о членстве Украины продолжаются и «это не может и не будет ждать» окончания военных действий. По словам еще одного высокопоставленного дипломата из Восточной Европы, некоторые страны НАТО считают рискованным вступление Украины в альянс, но «они приходят в себя».

В свою очередь, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Вильнюсе страны НАТО выступят с единой позицией по перспективам вступления Украины в альянс. Он также выразил уверенность, что страны блока найдут удобную для всех формулировку о членстве Украины.

«Я не говорю, что это всегда легко и просто, потому что многие союзники имеют различные позиции и взгляды, но в этом нет ничего нового. Сила НАТО, которая снова и снова подтверждается, состоит в том, что мы всегда можем сплотиться вокруг общей цели и общего посыла»,— сказал он в интервью Sky News.

Президент США Джо Байден назвал преждевременным вопрос вступления Украины в НАТО и предложил Киеву гарантии безопасности, как у Израиля. Израильскую модель ранее предлагала Франция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Украина заслуживает членства в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что Киев не получит членства до завершения конфликта с Россией. Йенс Столтенберг заявлял, что одним из условий вступления является победа Украины над Россией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что согласовано «несколько важных решений» для страны перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

О вариантах — в публикации «Ъ» «Поклянитесь и распишитесь».

Олеся Павленко