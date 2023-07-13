Глава «Росатома» Лихачев: надо быть идиотом, чтобы готовить взрыв на ЗАЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев прокомментировал обвинения Украины в намерении РФ подорвать Запорожскую АЭС. По его мнению, нужно быть идиотом, чтобы взрывать станцию, на которой у тебя работает 3,5 тыс. человек. Он отметил, что МАГАТЭ не обнаружило признаков минирования, а данные российской разведки говорили о намерении Киева совершить атаку на ЗАЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Надо быть законченным идиотом, чтобы готовить взрыв станции, когда у тебя там работают 3,5 тыс. человек каждый день, при этом еще и очень значимая часть людей приехавшая со всей России, чтобы помочь в этот момент»,— сказал господин Лихачев «России 1». Видео интервью опубликовал сотрудник телеканала Павел Зарубин в Telegram. Господин Лихачев отметил, что, по его информации, о «подготовке признаков» украинской атаки стало известно из разведданных российской армии и попавших в плен диверсантов.

По мнению главы «Росатома», «все, кто хотел устроить провокацию... были выведены на чистую воду». Он считает, что для борьбы с информационными атаками нужно «честно показывать положение дел» и подтверждать его «некими независимыми оценками». «Решающие слова были произнесены российской стороной. Вы понимаете, что это не только слова, это еще и факты, поскольку они подтверждены наблюдениями МАГАТЭ. <...> Они (эксперты МАГАТЭ.— "Ъ") сделали абсолютно точный вывод, что станция не носит признаков минирования»,— добавил он.

Власти России и Украины ранее обвиняли друг друга в подготовке диверсии на станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что эксперты не обнаружили никаких взрывчатых веществ или признаков минирования. Вместе с тем он отмечал, что эксперты не получили доступа на крыши. «Росэнергоатом» объяснял, что для этого потребуется время.

Подробнее о взаимных обвинениях — в публикации «Ъ» «Хроника объявленного теракта».

Леонид Уварчев