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Коммерсантъ FM
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«Росэнергоатом»: рассмотрение запроса МАГАТЭ о расширении доступа на ЗАЭС потребует времени

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что рассмотрение запроса Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о дополнительном доступе на Запорожскую АЭС потребует времени. Напомним, МАГАТЭ запросило доступ на крыши третьего и четвертого реакторов, а также в часть турбинного зала.

«Российская Федерация максимально открыта… Но для рассмотрения подобных запросов требуется некоторое время, в том числе и потому что РФ несет ответственность за физическую безопасность инспекторов МАГАТЭ»,— сказал господин Карчаа (цитата по ТАСС).

При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что Запорожская АЭС находится на линии фронта, и в ситуации, когда украинские войска ведут контрнаступление, положение станции крайне уязвимо.

«Я посещал Запорожскую АЭС трижды. Сейчас, в ситуации, когда украинские войска ведут контрнаступление, станция расположена на передовой линии фронта и находится в крайне уязвимом положении»,— сказал глава агентства. Рафаэль Гросси находился в Японии, где обсуждал с руководством страны планы сброса слаборадиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» в океан.

Власти России и Украины обвиняют друг друга в подготовке диверсии на станции. Затронув эту тему на одном из брифингов в Японии, глава МАГАТЭ сообщил, что эксперты не обнаружили никаких взрывчатых веществ или признаков минирования. Для дополнительной проверки агентство запросило дополнительный доступ. По словам господина Гросси, был достигнут определенный прогресс в вопросе допуска экспертов, хотя на крыши энергоблоков они пока не попали.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Хроника объявленного теракта».

Анастасия Ларина

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