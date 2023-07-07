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Коммерсантъ FM
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Глава МАГАТЭ Гросси: инспекторы не нашли взрывчатку на ЗАЭС, но доступ на крышу пока не получили

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы получили дополнительный доступ к объектам Запорожской АЭС и не нашли там мин или взрывчатки. При этом на крышу здания станции, которая, согласно заявлениям властей Украины, была заминирована, инспекторов не допустили.

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters

«Наши специалисты получили дополнительный доступ на объект. Пока они не видели ни мин, ни взрывчатки. Но им по-прежнему нужен дополнительный доступ, в том числе на крыши 3-го и 4-го энергоблоков и части машинных залов»,— говорится в комментарии господина Гросси, размещенном на официальном сайте МАГАТЭ.

Он добавил, что надеется на предоставление инспекторам доступа на крышу станции в ближайшее время.

Власти России и Украины обвиняют друг друга в подготовке масштабной диверсии на Запорожской АЭС. По версии российской стороны, Украина может подорвать станцию и обвинить в этом Россию. По версии украинской стороны, Россия хочет сымитировать удар ВСУ по станции.

Подробнее о взаимных обвинениях сторон — в материале «Ъ» «Хроника объявленного теракта».

Александр Кислов

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