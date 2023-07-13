Дело миллиардеров Тинькова и Дерипаски вновь вернули в Усть-Лабинский районный суд

Четвертый кассационный суд в Краснодаре вынес определение, согласно которому иск бизнесмена Олега Дерипаски против экс-банкира Олега Тинькова на 2 млрд руб. будет рассмотрен Усть-Лабинским районным судом. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал адвокат господина Дерипаски Алексей Мельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В мае юристы господина Тинькова направили жалобу на решение суда о передаче дела по иску Дерипаски из Усть-Лабинского райсуда в Арбитражный суд Московской области.

«Для нас ситуация хорошая, четвертый кассационный суд рассмотрел жалобу нашего оппонента и отклонил ее. Определение было вынесено 23 июня, иск должен рассматриваться в Усть-Лабинском районном суде. Однако дата заседания пока не назначена»,— прокомментировал Алексей Мельников.

Весной прошлого года между миллиардерами возник спор из-за оскорбительных высказываний Олега Тинькова в адрес Олега Дерипаски. Основатель Тинькофф-банка в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) назвал Олега Дерипаску «вором» и «олигархом». Последний обратился за защитой своей репутации в Усть-Лабинский районный суд. В качестве компенсации морального вреда он потребовал с Тинькова 2 млрд руб. Вторым ответчиком по делу выступает корпорация Meta Platforms Inc (признана в России экстремистской и запрещена).

В марте этого года Олег Дерипаска оспорил определение Усть-Лабинского районного суда о передаче дела против Олега Тинькова в АС Московской области. Суд решил, что гражданский иск будет рассмотрен Усть-Лабинским районным судом (по месту прописки Олега Дерипаски). В августе 2022 года районный суд счел необходимым передать дело на рассмотрение в арбитраж Подмосковья из-за места жительства ответчика (Олег Тиньков прописан в Реутове).

Тат Гаспарян

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