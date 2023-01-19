Дерипаска оспаривает передачу дела против Тинькова из Усть-Лабинска в Подмосковье

Бизнесмен Олег Дерипаска оспаривает определение Усть-Лабинского районного суда о передаче гражданского дела против экс-банкира Олега Тинькова в Арбитражный суд Московской области. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в Краснодарском краевом суде, где рассматривается апелляция.

Спор между миллиардерами возник весной 2022 года из-за оскорбительных высказываний Тинькова в адрес Дерипаски. В своем Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) основатель Тинькофф-банка назвал Олега Дерипаску «вором» и «олигархом». Последний обратился за защитой своей репутации в Усть-Лабинский районный суд (по месту прописки). В качестве компенсации морального вреда он потребовал с Тинькова 2 млрд руб. Вторым ответчиком по делу выступает корпорация Meta Platforms Inc (признана в России экстремистской и запрещена).

В августе прошлого года райсуд счел необходимым передать дело на рассмотрение в подмосковный арбитраж из-за места жительства ответчика (Олег Тиньков прописан в Реутове).

Апелляционную жалобу Дерипаски о передаче дела по подсудности крайсуд рассмотрит 7 февраля.

Ранее Олег Тиньков не смог оспорить в Краснодарском краевом суде определение Усть-Лабинского районного суда об аресте 50 млн руб. на своих счетах, вкладах, депозитах в АО «Тинькофф Банк», в том числе тех, которые поступят в будущем. Решение принято в качестве обеспечительной меры по иску Олега Дерипаски

Адвокаты господина Тинькова просили отменить судебный акт, ссылаясь на его незаконность и необоснованность. По их оценке, размер денежных средств, на которые наложен арест, не соразмерен компенсации морального вреда. Однако суд убедили доводы истца, который указал, что Олег Тиньков находится за пределами России, фактически выводит свое имущество из страны, что может сделать невозможным исполнение в будущем судебного акта по делу.

Наталья Решетняк

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