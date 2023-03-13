Дело Дерипаски против Тинькова рассмотрит Усть-Лабинский районный суд 6 апреля

Бизнесмен Олег Дерипаска оспорил определение Усть-Лабинского районного суда о передаче гражданского дела против экс-банкира Олега Тинькова в Арбитражный суд Московской области. Об этом сообщил «Ъ-Кубань» адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

«Краснодарский краевой суд направил дело для рассмотрения по существу в Усть-Лабинский районный суд. Заседание назначено на 6 апреля»,- рассказал Алексей Мельников.

Спор между миллиардерами возник весной 2022 года из-за оскорбительных высказываний Тинькова в адрес Дерипаски. Основатель Тинькофф-банка назвал в соцсетях Олега Дерипаску «вором» и «олигархом». Последний обратился за защитой своей репутации в Усть-Лабинский районный суд (по месту прописки). В качестве компенсации морального вреда он потребовал с Тинькова 2 млрд руб. Вторым ответчиком по делу выступает корпорация Meta Platforms Inc (признана в России экстремистской и запрещена).

Райсуд в августе прошлого года счел необходимым передать дело на рассмотрение в подмосковный арбитраж из-за места жительства ответчика (Олег Тиньков прописан в Реутове).

В январе текущего года Олег Тиньков не смог оспорить в Краснодарском краевом суде определение Усть-Лабинского районного суда об аресте 50 млн руб. на своих счетах, вкладах, депозитах в АО «Тинькофф Банк», в том числе тех, которые поступят в будущем.

Тат Гаспарян

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