Совладелец Внуково ожидает роста цен на авиабилеты за границу на 40% в 2023 году

Стоимость авиабилетов внутри России вырастет на 15–20%, на международные рейсы — до 40%, прогнозирует совладелец Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев. Он объяснил это затратами авиакомпаний на техническое обслуживание самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Думаю, что на внутренних рейсах будет рост порядка 15–20%, а на международных — до 40%. Но не нужно к этому относиться так, что авиакомпании охреневшие, пользуются ситуацией. Со стороны это может так выглядит, но все на самом деле иначе»,— сказал господин Ванцев РБК.

Бизнесмен рассказал, что склады запчастей авиакомпаний позволяют «более-менее нормально существовать» около года. После потребуется их пополнение. Но запчасти подорожали из-за санкций, что отразится на стоимости конечного продукта.

Вместе с тем господин Ванцев выступил против выделения дополнительных субсидий на поддержание внутренних перевозок. По его мнению, это «исключительный механизм, который должен включаться в момент, когда что-то экстремальное происходит». Такая исключительная субсидия «не должна работать все время, в отличие, например, от субсидий на региональные перевозки».

В мае стоимость перелета в салоне экономкласса по России выросла на 28% год к году, до 6972,36 руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимум с 2000 года. За период с января по май цена перелета увеличилась на 32%. Минтранс заявлял, что подорожание не превышает прогнозируемый Центробанком индекс инфляции на 2023 год. В ФАС говорили, что на стоимость билетов влияют сезонность, спрос и инфляция. В апреле замглавы Минтранса Игорь Чалик прогнозировал, что перелеты по России к лету могут подорожать на треть на фоне того, что отрасль не получила субсидий, сопоставимых с уровнем прошлого года, когда авиакомпаниям досталось около 100 млрд руб.

Как на стоимость авиабилетов повлияет повышение лизинговых ставок — в колонке Айгуль Абдуллиной «Самолеты набивают себе цену».

Леонид Уварчев