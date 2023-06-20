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Коммерсантъ FM
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Минтранс: рост цен на авиабилеты в экономклассе не превышает прогноз ЦБ по инфляции

Подорожание авиабилетов экономкласса не превышает прогнозируемый Центробанком индекс инфляции на 2023 год, сообщил Минтранс. По данным Росстата, стоимость перелета экономклассом по России достигла максимума за 23 года — почти 7 тыс. руб.

В пресс-релизе Минтранса (есть у «Ъ») говорится, что тарифы на перелеты «определяются уровнем спроса на рынке и конкурентной позицией перевозчиков». Ведомство уверяет, что авиакомпании не могут устанавливать тарифы, опираясь на собственные расходы, а более низкие цены на билеты позволяют им увеличить загрузку рейсов.

Минтранс уточнил, что вместе с Минэкономики, Росстатом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) занимается разработкой новой единой методологии оценки стоимости авиабилетов. «По мнению Минтранса, расчет стоимости билетов должен прежде всего учитывать динамическую систему ценообразования, а также различную глубину бронирований»,— добавили в ведомстве.

За период с января по май цена перелета увеличилась на 32%. В ФАС говорили, что на стоимость билетов влияют сезонность, спрос и инфляция. В апреле замглавы Минтранса Игорь Чалик говорил, что перелеты по России к лету могут подорожать на треть на фоне того, что отрасль не получила субсидий, сопоставимых с уровнем прошлого года, когда авиакомпаниям досталось около 100 млрд руб.

Лаура Кеффер

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