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Коммерсантъ FM
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Стоимость перелета экономклассом по России достигла максимума за 23 года

В мае стоимость перелета в салоне экономкласса по России выросла на 28% год к году, до 6972,36 руб. в расчете на 1 тыс. км пути, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Это максимум с 2000 года. Прошлый рекорд — 6892,51 руб.— был зафиксирован в августе 2010 года.

За первые пять месяцев 2023 года цена перелета увеличилась на 32%. Источник РБК в одной из крупнейших авиакомпаний утверждает, что стоимость перелета выросла не так сильно, как это отображает Росстат. Конкретных цифр он не привел. В ФАС заявили, что на стоимость билетов влияют сезонность, спрос и инфляция.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский сказал на ПМЭФ, что по итогам пяти месяцев стоимость билетов по группе в среднем выросла на 10%. В Минтрансе предупреждали, что перелеты по России к лету могут подорожать на треть. По словам замглавы ведомства Игоря Чалика, причиной стало то, что отрасль не получила субсидий, сопоставимых с уровнем прошлого года, когда авиакомпаниям досталось около 100 млрд руб. В Минэкономики призывали не допустить резкого повышения цен на билеты.

Лаура Кеффер

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