Цены пошли на взлет

Перелеты по России к лету могут подорожать на треть, предупредили в Минтрансе. По словам замглавы ведомства Игоря Чалика, отрасль не получила субсидий, сопоставимых с уровнем прошлого года. Тогда авиакомпаниям досталось около 100 млрд руб. В свою очередь, в Минэкономразвития призвали не допустить резкого повышения цен на билеты. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что перевозчики, хоть и относятся к частным компаниям, получают субсидии от государства, а, значит, не должны завышать стоимость. Чем закончится спор ведомств? И какие еще факторы влияют на рост цен? Расскажет Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Прошлой весной авиаотрасль получала дополнительные субсидии, которые были призваны покрыть издержки перевозчиков из-за санкций и ограничений полетной программы. В этом году таких мер поддержки нет, в то время как себестоимость перелетов продолжает расти, рассказал член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков:

«Когда самолеты обслуживались с участием специалистов компаний Boeing и Airbus, то это было дешевле для авиакомпаний. Сейчас лайнеры отправляют на ремонт в Иран. То есть запчасти нужно каким-то образом достать и привезти в исламскую республику. Таким образом обслуживание самолетов, в том числе и Sukhoi Superjet, будет обходиться дороже, чем раньше, потому что и в нем стоит достаточно большое количество иностранных комплектующих».

В свою очередь, Минэкономразвития прогнозирует в 2023-м рост турпотока по стране на 5%. Но эти ожидания не совпадают с расчетами Минтранса. Там уже отчитались о потенциальном сокращении числа рейсов, а вместе с ним и падении объема перевозок минимум на 15%. Главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин, впрочем, считает, что полеты внутри страны подорожают несущественно:

«Понятно, что заливать субсидиями авиационную отрасль несколько непродуктивно.

То, что билеты подорожают, это абсолютно точно, но цены не вырастут на какие-то значительные величины. Скорее всего, мы будем наблюдать ситуацию, когда перевозчики зарабатывают в основном на международных направлениях, а на внутренних все равно держат прайс достаточно умеренным, потому что некого возить».

Между тем глава Минэкономразвития Максим Решетников напомнил авиакомпаниям, из чьего кармана они получают субсидии, и призвал их не задирать цены, а зарабатывать с помощью предложения массовой и доступной услуги.

Может ли ситуация в результате дойти до прямого или скрытого государственного регулирования стоимости перелетов? Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров такого развития событий не исключает. Но, по его словам, и последствия подобных решений вполне предсказуемы:

«Все коммерческие компании должны зарабатывать деньги и быть рентабельными. Конечно, государство может любой закон принять и, например, установить определенную стоимость билетов. Но если перевозчиков это не устроит, то они либо будут уходить с рынка, либо банкротиться. Если государство ставит компанию в условия, в которых невозможно вести экономическую деятельность, то компания ее прекращает».

Между тем средняя стоимость полета внутри страны в январе превысила 5 тыс. руб., сообщал Росстат, что почти на 13% больше, чем годом ранее. Куда плачевнее ситуация с международными перевозками: по подсчетам сервиса «Туту.ру», в прошлом году рейсы в страны ближнего зарубежья выросли в цене примерно на 8%, а билеты в Европу с учетом всех пересадок подорожали сразу вдвое.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".