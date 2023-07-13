В Тюмени арестовали стримершу, которая в прямом эфире угрожала сыну убийством

Центральный районный суд Тюмени заключил под стражу 32-летнюю стримершу Алису Г., обвиняемую в истязаниях 12-летнего сына (п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ). Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Она пробудет в СИЗО до 11 сентября.

По версии следствия, с 14 мая по 10 июля этого года женщина била своего сына по малозначительным поводам, принуждала его жить в антисанитарных условиях, без спального места и с отсутствием каких-либо средств личной гигиены, а также, без регулярного питания. Ее задержали после резонансного прямого эфира, в ходе которого женщина кричала на сына матом, а также угрожала его убить.

Вину Алиса Г. не признает. По ее словам, она не применяла к ребенку насилия, а только оскорбляла его.

Напомним, ход расследования уголовного дела в отношении стримерши поставил на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

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