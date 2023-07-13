Бастрыкин взял на контроль дело тюменской стримерши, угрожавшей убийством сыну в прямом эфире

Глава СКР Александр Бастрыкин на контроль расследование уголовного дела в отношении стримерши из Тюмени, которая в прямом эфире кричала на сына и угрожала ему убийством. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, дело возбуждено по ст. 117 УК РФ (истязание).

Доклад Александру Бастрыкину о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о проделанной работе по защите прав ребенка, должен будет представить руководителя СУ СК по Тюменской области Александра Кублякова.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что 32-летняя мать в прямом эфире кричала на сына матом, требовала, чтобы он ушел из дома, а также угрожала убить его. Запись вызвала большой общественный резонанс. Расследование дела в отношении женщины также взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских.

Дети тюменки возраста 4 и 12 лет были помещены в социально-реабилитационный центр.

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